Роналду впервые прокомментировал информацию об угрозах уехать с ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые прокомментировал информацию о том, что он недоволен своей ролью в национальной команде.

«Наша команда слишком сплоченна, чтобы ее могли сломить извне. Наша нация слишком смелая, чтобы дать запугать себя любому противнику. Команда, которая в прямом смысле этого слова будет бороться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что португалец, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ со Швейцарией (6:1), был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет против сборной Марокко 10 декабря.