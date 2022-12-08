Роналду хотел уехать из сборной Португалии, узнав, что не выйдет в старте на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хотел покинуть Катар, когда узнал, что не заявлен в старте команды на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1).

В этой встрече португалец вышел на замену на 73-й минуте. Результативными действиями в этой игре он не отметился.

Когда футболист узнал, что главный тренер португальцев Фернанду Сантуш решил не выпускать его в старте на этот матч, Роналду разозлился и готов был собрать вещи и покинуть расположение сборной.

Но спустя некоторое время футболист успокоился, осознав, что еще может сыграть важную роль для этой команды.

10 декабря сборная Португалии сыграет против Марокко в матче 1/4 финала ЧМ-2022.