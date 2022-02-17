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Сегодня, 08:10

«Опустошение». Сергеев рассказал, что происходило в раздевалке сборной России после поражения от Хорватии

Иван Сергеев рассказал, как футболисты сборной России пережили поражение от Хорватии
Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о том, как футболисты сборной России пережили результат решающего матча группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

— Валерий Карпин говорил, что собирался выпустить тебя на поле в матче с Кипром. Расстроен, что не вышел?

— Конечно, хотелось проявить себя. Мы играли на своем поле, родители наблюдали за матчем, «Крылья» на базе смотрели. Все ждали дебюта. Я не расстроился, ведь все равно обрел опыт. Меня первый раз вызвали — значит, время еще не пришло. Надеюсь, будет еще шанс и не в последний раз вызвали.

— Что творилось в раздевалке после поражения от Хорватии?

— Опустошение. Была полная тишина, все переодевались молча. Все были сильно расстроены, каждый был в себе.

Встреча состоялась 14 ноября 2021 года в Сплите (Хорватия) и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Из-за того поражения команда Валерия Карпина упустила лидерство в группе H и не смогла напрямую квалифицироваться в финальный раунд ЧМ-2022, пробившись в стыковые матчи.

Иван Сергеев. «С шарфом «Спартака» я на трибуне точно не сидел!» Сергеев — о конкуренции с Дзюбой, переходе в «Зенит» и «Что было дальше?»

Иван Сергеев
Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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