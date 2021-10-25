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В «Химках» отреагировали на вызов Лантратова и Глушакова в сборную России

17:39
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Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание игроков подмосковного клуба Ильи Лантратова и Дениса Глушакова в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионат мира 2022 года.

«Я еще в августе говорил, что у нас и Глушаков, и Лантратов достойны попадания в сборную, — сказал Терюшков «СЭ». — Приглашение Ильи не заставило себя долго ждать. Для вратаря в 25 лет это событие — только старт. В ближайшее время он сможет стать основным вратарем сборной. Для Дениса это очень важно, он мечтал вернуться в сборную. Неудачная травма у него получилась. Надеюсь, с «Уралом» он уже сыграет и проведет следующий тур, чтобы подготовиться к сборной. Ждем от него голов за «Химки» и сборную».

Голкипер Лантратов получил свой первый вызов в национальную команду.

11 ноября сборная России сыграет дома против Кипра, а 14 ноября завершит отборочный цикл гостевым матчем с Хорватией.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры