В «Химках» отреагировали на вызов Лантратова и Глушакова в сборную России

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание игроков подмосковного клуба Ильи Лантратова и Дениса Глушакова в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионат мира 2022 года.

«Я еще в августе говорил, что у нас и Глушаков, и Лантратов достойны попадания в сборную, — сказал Терюшков «СЭ». — Приглашение Ильи не заставило себя долго ждать. Для вратаря в 25 лет это событие — только старт. В ближайшее время он сможет стать основным вратарем сборной. Для Дениса это очень важно, он мечтал вернуться в сборную. Неудачная травма у него получилась. Надеюсь, с «Уралом» он уже сыграет и проведет следующий тур, чтобы подготовиться к сборной. Ждем от него голов за «Химки» и сборную».

Голкипер Лантратов получил свой первый вызов в национальную команду.

11 ноября сборная России сыграет дома против Кипра, а 14 ноября завершит отборочный цикл гостевым матчем с Хорватией.