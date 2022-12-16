Рами: «Аргентина играет нечестно и агрессивно. Франция победит»

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против Аргентины.

«Каким будет финал? Будет стресс. Это действительно будет стресс. Мне не нравится эта аргентинская команда. Мне очень нравится Лионель Месси. Мне все нравится в этом игроке. Для меня он легенда и один из лучших игроков всех времен. Действующий игрок лиги 1. Но то, как себя ведет Аргентина на этом чемпионате мира... Такая агрессия, злоба, нечестная игра... Я думаю, у них очень плохой имидж на этом турнире. Я думаю, что мы выиграем. У нас очень много проблем и травм, особенно с братьями Эрнандес. Для нас очень много значит возможная победа. Наши игроки выкладываются на полную, и это не напрасно», — приводит слова Рами RMC Sport.

Сборная Франции сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2022 18 декабря, начало — 18.00 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция