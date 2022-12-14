Адиев заявил, что больше всех на ЧМ-2022 удивила Япония

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о проходящем чемпионате мира в Катаре. Специалист назвал сборную, которая большего всего его удивила.

«Кто удивил больше всех? Думаю, что японцы. Они показали качественную игру, создавали моменты, грамотно оборонялись. Их немного жаль. Они демонстрировали отличный футбол. Каждый футболист четко выполнял установку тренера. Еще назову Южную Корею, временами они играли в отличный футбол, но им всегда чего-то не хватало. На этом мундиале было много команд, которые удивили», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Сборная Японии проиграла Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре и вылетела с турнира.

14 декабря, сборная Франции сыграет с Марокко за выход в финал чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) и вышла в финал ЧМ-2022.