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Судейство

Сегодня, 14:23

Левников: «Орсато блестяще отсудил матч Аргентина — Хорватия, пенальти назначен совершенно верно»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший арбитр, главный национальный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников оценил работу судьи Даниэле Орсато в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия (3:0).

«Орсато очень хорошо отсудил матч. Показал тот класс, который должен быть у арбитра, получившего такое назначение. Знаете, если при назначении судей на финал иногда проскальзывают такие мотивы, как заслуги, политика, нейтральность, то на полуфинал всегда назначаются сильнейшие арбитры. На всех турнирах — что чемпионат мира, что чемпионат Европы. Это очень важные матчи. И Орсато доказал свой класс.
Пенальти в ворота хорватов? Здесь существуют две разные ситуации. Если бы нападающий бил по воротам, мы рассматривали бы действия вратаря как безрассудные или небезрассудные. Надо сказать, Ливакович не действовал безрассудно. Он выходил на перехват мяча. Но игрок сборной Аргентины не бил по воротам: пробрасывал мимо вратаря и пытался его обежать. Вратарь не успевал играть в мяч. И своей выставленной ногой мешал нападающему продвинуться к мячу, лишая его очевидной возможности забить мяч с попыткой сыграть в мяч. Поэтому пенальти и желтая карточка. Если бы нападающий бил по воротам, это не был бы пенальти. Но так как игрок не бьет по воротам, а пробрасывает себе на ход, и вратарь не успевает играть в мяч, а своей ногой преграждает движение нападающего к нему, то это пенальти. И желтая, потому что была попытка играть в мяч», — приводит «РБ Спорт» слова Левникова.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с победителем полуфинала Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, и начнется в 22.00 (мск).

Нарушение Доминика Ливаковича. «Пенальти убил нас, арбитр — катастрофа». Хорваты негодуют из-за спорного решения в полуфинале с Аргентиной

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-levnikov-orsato-blestyashhe-sudil-match-argentina-horvatiya-penal-ti-naznachen-sovershenno-verno/

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
3
2
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