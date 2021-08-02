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36-летний Кьеллини планирует выступить на ЧМ-2022

20:45
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Защитник Джорджио Кьеллини подпишет новый контракт с «Ювентусом», пишет журналист Фабрицио Романо.

Соглашение будет рассчитано на два года. Кьеллини будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Кроме того, 36-летний защитник, который стал чемпионом Европы в составе сборной Италии, планирует выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года, его контракт истек в конце июня 2021-го. В общей сложности футболист провел за туринцев 535 матчей (36 голов, 24 результативные передачи) и стал девятикратным чемпионом Италии.

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Иван Шитик все материалы автора

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