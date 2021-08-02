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Сергей Ребров может заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины

19:09
Сергей Ребров. Фото fradi.hu
Сергей Ребров. Фото fradi.hu
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Новым главным тренером сборной Украины может стать Сергей Ребров, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе на Youtube.

Ребро ранее возглавил клуб «Аль-Айн» из ОАЭ. Однако, по данным источника, он начал консультации с юристами по поводу разрыва контракта. Если ему удастся расторгнуть соглашение, то он станет основным кандидатом на работу со сборной. Другим кандидатом является Мирон Маркевич — бывший тренер «Карпат», «Днепра» и «Металлиста», финалист Лиги Европы с «Днепром». Также упоминалась кандидатура Алексея Михайличенко, ранее уже работавшего со сборной, а также тренировавшего киевское «Динамо».

До этого Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. 47-летний Сергей Ребров ранее тренировал киевское «Динамо», «Аль-Ахли» и «Ференцварош». Двукратный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины с «Динамо», трехкратный чемпион Венгрии с «Ференцварошем».

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Евгений Петров все материалы автора

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