РФС обратился с просьбой перенести шестой тур РПЛ в интересах сборной России
21:07
РФС обратился в Тинькофф РПЛ с просьбой рассмотреть возможность переноса шестого тура чемпионата России, сообщили в службе коммуникаций РФС.
«РФС обратился в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о переносе 6-го тура РПЛ», — цитирует службу коммуникаций РИА «Новости». Ранее об этом попросил новый главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Матчи 6-го тура чемпионата России должны пройти в 28-29 августа. Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022. 1 сентября россияне сыграют в Москве с Хорватией, 4 сентября на выезде с Кипром и 7 сентября в Москве против Мальты.
Валерий Карпин сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
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