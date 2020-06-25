ФИФА определилась с местом проведения чемпионата мира-2023 среди женщин. Турнир впервые в истории пройдет в двух странах — Австралии и Новой Зеландии.

Единственным конкурентом совместной заявки тихоокеанских стран была Колумбия. В рейтинге готовности ФИФА Австралия и Новая Зеландия показывали результат 4,1, а Колумбия — только 2,8.

Планируется, что турнир пройдет с 10 июля по 20 августа на стадионах в Окленде (50 тысяч зрителей) и Сиднее (70 тысяч).