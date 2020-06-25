Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Женский футбол

Женский чемпионат мира впервые пройдет в двух странах — Австралии и Новой Зеландии

25 июня 2020, 19:03

ФИФА определилась с местом проведения чемпионата мира-2023 среди женщин. Турнир впервые в истории пройдет в двух странах — Австралии и Новой Зеландии.

Единственным конкурентом совместной заявки тихоокеанских стран была Колумбия. В рейтинге готовности ФИФА Австралия и Новая Зеландия показывали результат 4,1, а Колумбия — только 2,8.

Планируется, что турнир пройдет с 10 июля по 20 августа на стадионах в Окленде (50 тысяч зрителей) и Сиднее (70 тысяч).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир