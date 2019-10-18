Женский чемпионат мира посмотрели более одного миллиарда человек

Женский чемпионат мира по футболу 2019 года во Франции посмотрели более одного миллиарда зрителей, информирует сайт ФИФА. Около 993,5 миллиона — это телевизионная аудитория. Еще 481,5 миллиона — цифровые платформы.

Финал между сборными США и Голландии (2:0) в прямом эфире посмотрели более 260 миллионов человек.

Как отмечается, средняя аудитория одного матча выросла вы два раза по сравнению с чемпионатом мира 2015 года.

Женский чемпионат мира во Франции транслировался на 205 стран по всему миру.