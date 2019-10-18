Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Женский футбол

Женский чемпионат мира посмотрели более одного миллиарда человек

14:33

Женский чемпионат мира по футболу 2019 года во Франции посмотрели более одного миллиарда зрителей, информирует сайт ФИФА. Около 993,5 миллиона — это телевизионная аудитория. Еще 481,5 миллиона — цифровые платформы.

Финал между сборными США и Голландии (2:0) в прямом эфире посмотрели более 260 миллионов человек.

Как отмечается, средняя аудитория одного матча выросла вы два раза по сравнению с чемпионатом мира 2015 года.

Женский чемпионат мира во Франции транслировался на 205 стран по всему миру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир