Женская сборная США подала в суд за дискриминацию по полу, требуя такую же зарплату, как у мужчин

Игроки женской сборной США по футболу подали федеральный иск о дискриминации по признаку пола, требуя такую же зарплату, как у представителей мужской национальной команды, сообщает AP.

По информации СМИ, групповой иск был подан в пятницу, 8 марта, в федеральный суд Лос-Анджелеса. Девушки утверждают, что они подвергаются постоянной "узаконенной дискриминации по половому признаку", включая неравную оплату труда, несмотря на то, что они выполняют те же обязанности, что и игроки мужской сборной. 28 членов нынешнего состава женской национальной команды подали иск.

Сборная США является действующим чемпионом мира (2015 год). Следующее мировое первенство пройдет с 7 июня по 7 июля 2019 года во Франции.

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