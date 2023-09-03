Женская команда «Рубина» всемером вышла на матч против «Локомотива»

«Рубин» всемером вышел на матч 19-го тура женской суперлиги против «Локомотива» (0:6).

Казанцы вышли на поле с минимально допустимым числом игроков. При этом место в воротах «Рубина» заняла защитник Яна Шолгина.

Трансляция встречи была отменена, поскольку это «противоречит духу игры», — сказано в официальном Telegram-канале женской Суперлиги.

Сообщается, что «Рубин» не отправлял запрос на перенос матча. РФС выясняет обстоятельства, которые повлекли за собой принятие этого решения.