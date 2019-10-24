В ближайшие четыре года ФИФА потратит на женский футбол миллиард долларов

ФИФА инвестирует один миллиард долларов в женский футбол в ближайшие четыре года, такое решение было принято на совете организации в Шанхае.

— Совет ФИФА решил выделить 500 миллионов долларов в дополнение к 500 миллионам, уже заложенным в бюджет, — цитируют «РИА «Новости» главу ФИФА Джанни Инфантино. — Эти 500 миллионов будут выделены из наших резервов, так как наше финансовое положение сейчас такое прочное, как никогда прежде, поэтому мы можем использовать часть наших резервов, чтобы финансировать женский футбол, создавать новые развивающие турниры по всему миру.