Тренер женской команды «Зенита» обещает приложить максимум усилий для продолжения традиций клуба

Главный тренер женской команды «Зенита» Ольга Порядина поделилась планами подготовки клуба к дебютному сезону в чемпионате России. О создании женской команды «Зенит» было объявлено сегодня.

— Для меня большая честь и ответственность возглавить новую женскую футбольную команду высшей лиги, — цитирует официальный сайт «Зенита» Порядину. — Знаю, что Санкт-Петербург очень любит футбол, и «Зенит» для него — настоящее спортивное достояние. Поэтому женский клуб приложит максимум усилий для продолжения зенитовских традиций.

— В настоящий момент о женской команде сине-бело-голубых известно совсем немного. Кто войдет в ее состав?

— Сейчас идет процесс переговоров, и пока не хотелось бы давать конкретную информацию по фамилиям.

— Сможете раскрыть секрет и рассказать, будут ли в команде представители Санкт-Петербурга?

— Здесь секрет открою: с петербургскими игроками также ведутся переговоры, потому что для руководства и клуба приоритет — это девушки из Питера.

— Чемпионат России среди женских команд стартует в начале апреля. Как будет проходить предсезонная подготовка?

— До середины марта мы планируем проводить тренировочный процесс в Санкт-Петербурге, после чего отправимся на первый сбор.

— Мужская команда «Зенита» — действующий чемпион России, сейчас петербуржцы уверенно лидируют в таблице. Какими будут турнирные задачи на сезон у женской команды?

— Одно только слово «Зенит» говорит о том, какие задачи стоят перед командой. Но мы с руководством понимаем, что сейчас в первый год идет становление команды и самое главное для нас — сформировать ее, укомплектовать и донести до игроков наши требования.