Телеаудитория женского ЧМ составит 1 миллиард зрителей

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино отметил, что телевизионная аудитория женского чемпионата мира по футболу 2019 года во Франции должна составить 1 млрд зрителей.

Женский чемпионат мира стартует 7 июня, в матче открытия турнира сыграют сборные Франции и Кореи. Турнир продлится до 7 июля.

- Мы хотим выйти на показатель в 1 миллиард зрителей, это в пять-шесть раз больше, чем аудитория Супербоула (финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги), если вы знаете, о чем я говорю, - приводит слова Инфантино ТАСС. - Люди откроют для себя женский футбол. Во Франции будет царить праздничная атмосфера, это будет футбол в чистом виде.

Этот турнир навсегда изменит отношение мира к женскому футболу.