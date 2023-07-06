Красножан заявил о проблемах футболисток сборной России с адаптацией на сборах в Китае

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан рассказал, что футболистки национальной команды во время сбора в Китае испытывали проблемы с адаптацией ко времени и особенностям климата.

«Если говорить о Китае, то основные сложности были связаны с адаптацией ко времени и влажности климата. Питание было специфическим, но разнообразным: можно было выбрать что поесть. Условия для тренировок и матчей были на высшем уровне. Успели посмотреть город Циндао: вторая встреча была 4 июля, организаторы взяли нам обратные билеты на 6 июля, поэтому 5 июля мы в первой половине дня посетили Площадь 4 мая, увидели скульптуру «Майский ветер», объекты Олимпийской деревни», — приводит ТАСС слова Красножана.

С 26 июня по 6 июля национальная команда России проводила учебно-тренировочный сбор в Циндао. Россиянки провели две товарищеские игры против сборной Китая и оба раза потерпели поражение (1 июля — 0:1, 4 июля — 1:2).