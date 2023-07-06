Красножан отметил, что российские футболистки после матчей с китаянками стали сильнее

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан считает, что национальная команда стала сильнее после товарищеских матчей с командой Китая.

«Сравнивая вторую игру с предыдущей, стоит отметить перемены в настрое, в мотиве, от желания не проиграть на желание выиграть. Это проявилось уверенно во внешнем виде, в направленности атак вперед, в перехватах и отборах мяча в более высоких зонах. Большая открытость приводила, к сожалению, к утрате дисциплинированной игры в некоторых эпизодах, класс соперника позволил использовать эти ситуации в свою пользу. Важно прибавлять в некоторых компонентах игры в дополнение к уже имеющимся качественным и надежным действиям, а не вместо них. Благодарны Федерации футбола Китая за высокий уровень проведения учебно-тренировочного сбора и матчей, желаем сборной Китая успешного выступления на чемпионате мира — 2023. Игры с соперником такого уровня становятся этапными. Их важность определяется не только результатами: они способствуют глубокому анализу и точности выводов не только тренерами, но и игроками, в них участвовавшими. Девочкам, как всегда, благодарность за вовлеченность, желание совершенствоваться, самоотверженность. Результаты матчей не могут удовлетворить, но, сравнивая себя с собой, мы стали сильнее», — приводит слова Красножана ТАСС.

1 июля россиянки уступили команде Китая со счетом 0:1, 4 июля подопечные Юрия Красножана проиграли со счетом 1:2.