Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 20:21

Красножан поблагодарил РФС за организацию матчей с женскими сборными Ирана и Китая

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан выразил благодарность Российскому футбольному союзу (РФС) за организацию товарищеский матчей против команд Ирана и Китая.

«Вы знаете, как сложно такие матчи организовываются, РФС находит матчи, чему мы признательны. Это кажется, что международных матчей много и их легко организовывать, но на самом деле это результат плотной работы. Пытаемся общаться с федерациями тех стран, которые дружественны или нейтральны. Понятно, что разный уровень соперников — варьируем состав. С Китаем — там участвовал один состав, здесь Иран — участвовал другой состав. Мы благодарны клубам, что они пошли навстречу и отпустили игроков на два сбора, они имели право не отпускать на первый сбор, который был вне окон ФИФА», — приводит ТАСС слова Красножана.

В пятницу, 14 июля, женская сборная России обыграла команду Ирана в товарищеском матче со счетом 4:0. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный». Вторая игра между сборными состоится 18 июля в Новогорске. В начале месяца россиянки дважды потерпели поражение от сборной Китая на учебно-тренировочном сборе в Циндао (0:1, 1:2).

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/18279185
Футбол
РФС
Юрий Красножан
0
Читайте также
Трансфер Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»: неизвестные подробности. Колонка Казакова
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Презентация команды женской лиги "СЭ"
"Краса Футбола-2016" - центр нападения "Мегаполиса"
"Россиянка" в 1/4 финала Лиги чемпионов!
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков прокомментировал победу женской сборной России над Ираном
Новости
RSS RSS
Все новости