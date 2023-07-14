Красножан поблагодарил РФС за организацию матчей с женскими сборными Ирана и Китая

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан выразил благодарность Российскому футбольному союзу (РФС) за организацию товарищеский матчей против команд Ирана и Китая.

«Вы знаете, как сложно такие матчи организовываются, РФС находит матчи, чему мы признательны. Это кажется, что международных матчей много и их легко организовывать, но на самом деле это результат плотной работы. Пытаемся общаться с федерациями тех стран, которые дружественны или нейтральны. Понятно, что разный уровень соперников — варьируем состав. С Китаем — там участвовал один состав, здесь Иран — участвовал другой состав. Мы благодарны клубам, что они пошли навстречу и отпустили игроков на два сбора, они имели право не отпускать на первый сбор, который был вне окон ФИФА», — приводит ТАСС слова Красножана.

В пятницу, 14 июля, женская сборная России обыграла команду Ирана в товарищеском матче со счетом 4:0. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный». Вторая игра между сборными состоится 18 июля в Новогорске. В начале месяца россиянки дважды потерпели поражение от сборной Китая на учебно-тренировочном сборе в Циндао (0:1, 1:2).

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.