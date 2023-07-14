Дюков прокомментировал победу женской сборной России над Ираном

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал победу женской сборной России над Ираном в товарищеском матче. Россиянки забили 4 безответных гола.

— Действительно важно, что мы спустя почти два года провели первый домашний матч нашей женской команды. Он состоялся. Спасибо большое сборной Ирана и федерации футбола Ирана за то, что откликнулись и приняли наше предложение приехать. Спасибо Казани за то, что приняли этот матч. С точки зрения организации он был проведен на очень высоком уровне. Что касается матча, то порадовал результат и качество игры. Внимательно слежу за женским футбол последние 4-5 лет. И бросается в глаза очень серьезный прогресс. С точки зрения функциональной подготовки, тактической, уровня технического оснащения девушки прибавляют и футбол сейчас больше похож на мужской, в хорошем смысле этого слова, то есть более атлетичный и зрелищный. Мы не останавливаемся на этом и продолжаем развивать женский футбол. Для нас это очень важное направление. Это помогает развивать футбол в целом и, в том числе, влияет на развитие мужского футбола. Мы развиваем и массовый футбол. Это и проект «Футбол в школе» и «Ты в игре». Готовим спортивный резерв. Все больше футбольных школ и академий открывают секции для девочек. Также РФС развивает и профессиональный футбол. Мы видим, что все большие клубы имеют сейчас женские команды, — заявил Дюков.