Комитеты РФС поддержали программу развития женского футбола

Сегодня в Доме футбола прошло совместное заседание Комитетов программ развития футбола и женского футбола РФС под председательством президента РФС Александра Дюкова, сообщает официальный сайт организации.

Главной темой заседания стала программа развития женского футбола до 2030 года, о которой рассказала Полина Юмашева, куратор этого направления. Она рассказала о текущей ситуации, об основных целях и задачах программы, мероприятиях и проектах в ее рамках, а также ключевых показателях эффективности. Юмашева подчеркнула важность увеличения количества занимающихся и интересующихся женским футболом, в том числе благодаря использованию различных коммуникационных инструментов.

Президент РФС Александр Дюков отметил, что развитие женского футбола — одно из приоритетных направлений работы РФС. По его словам, у этого вида футбола большое будущее, особое значению ему уделяют на уровне УЕФА и ФИФА. По его словам, массовость и популярность женского футбола будут только расти, и свой вклад в это могут сделать успешные выступления женской сборной России. Дюков также рассказал о перспективах запуска проекта школьных соревнований среди девочек.

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал об опыте и планах заключения четырехсторонних соглашений между РФС, министерством спорта РФ, региональными федерациями футбола и региональными министерствами спорта, которые подразумевают и развитие массового женского футбола в регионах.

Оба комитета поддержали программу развития футбола до 2030 года.