Футболистка сборной США прокомментировала скандальное празднование гола

Игрок сборной США Алекс Морган прокомментировала скандальную ситуацию с празднованием гола в полуфинале женского чемпионата мира против Англии (2:0). Футболистка, поразив ворота соперниц, изобразила, что пьет чай из чашки. Это вызвало недовольство у некоторых английских болельщиков, обвинивших Морган в неуважении.
- Мужчины по всему миру празднуют голы на крупных турнирах, хватаясь за разные места и так далее, - сказала Морган. - И когда я изобразила, что пью чай, это всех немного удивило. И остается только посмеяться над критикой. В общем, я немного разочарована.
No. 13 on her birthday. In honor of those 13 colonies.— U.S. Soccer WNT (@USWNT) 2 июля 2019 г.
That’s. The. Tea 🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Go on, @alexmorgan13, what a birthday! pic.twitter.com/Rge0HMMrCk