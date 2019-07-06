Футболистка сборной США прокомментировала скандальное празднование гола

Игрок сборной США Алекс Морган прокомментировала скандальную ситуацию с празднованием гола в полуфинале женского чемпионата мира против Англии (2:0). Футболистка, поразив ворота соперниц, изобразила, что пьет чай из чашки. Это вызвало недовольство у некоторых английских болельщиков, обвинивших Морган в неуважении.

- Мужчины по всему миру празднуют голы на крупных турнирах, хватаясь за разные места и так далее, - сказала Морган. - И когда я изобразила, что пью чай, это всех немного удивило. И остается только посмеяться над критикой. В общем, я немного разочарована.