Николаев — о назначении Опейкиной на матч Лиги наций: «Надежда на возвращение в европейский футбол есть»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение российского арбитра Веры Опейкиной на матч между сборными Армении и Казахстана в женской Лиге наций.

«Это очень приятная новость. Еще один важный шаг после приглашения Сергея Карасева (на сбор судей УЕФА, — прим. «СЭ»). Тема с азиатским направлением еще не закрыта, но надежда на возвращение в европейский футбол — есть», — сказал Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Вера Опейкина вместе с ассистентками Екатериной Курочкиной и Еленой Собчук будут обслуживать игру женской Лиги наций Армения — Казахстан по руководством УЕФА.

(Софья Грецкая)