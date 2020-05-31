«Шахтер» одержал волевую победу над киевским «Динамо» в матче 24-го тура украинской премьер-лиги. Игра из соображений безопасности в связи с коронаврусом прошла при пустых трибунах.

Встречу двух самых титулованных клубов Украины впервые судила женщина — Катерина Монзуль. Кроме того, впервые в матче «Шахтера» и «Динамо» использовалась система ВАР. На 20-й минуте гол киевлян был отменен благодаря ВАР.

«Шахтер» в таблице чемпионата оторвался от преследователей уже на 16 очков. «Динамо» по итогам тура опустилось на четвертое место, отставая от «Зари» и «Десны» по дополнительным показателям.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

24-й тур

«Шахтер» — «Динамо» — 3:1 (1:1)

Голы: Буяльский, 38 (0:1). Марлос, 39 (1:1). Марлос, 67 (2:1). Антонио, 74 (3:1).