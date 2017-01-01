18:47 | ФУТБОЛ — Украина

Паулу Фонсека: "В "Шахтере" зарабатываю гораздо больше, чем в "Браге"

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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отметил, что успел адаптироваться на Украине. Португалец впервые в своей карьере тренирует заграничную команду.

- У меня есть много времени для раздумий над игрой команды, потому что очень много времени мы проводим в дороге, - приводит A Bola слова Фонсеки. - Мне удалось адаптироваться на Украине. Я рад этому, потому что раньше никогда не работал за рубежом. В "Шахтере" я зарабатываю гораздо больше, чем в Португалии.

Конечно, я скучаю по дому и своей семье. Мне не хватает солнца и некоторых продуктов. Но сейчас я дома и снова могу всех видеть. К сожалению, Украина - не лучшее место для моей семьи.

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Материалы REN-TV

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