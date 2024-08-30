Экс-игрока «Анжи» и «Локомотива» Алиева объявили в розыск за призывы к терроризму

В отношении бывшего футболиста «Анжи», «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму, сообщает РИА Новости Спорт.

Ранее Алиев поддержал ВСУ, которые в настоящее время ведут боевые действия в Курской области. В своем обращении экс-игрок призвал уничтожать мирное население российского региона.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Алиев объявлен в розыск», — говорится в сообщении столичного главка СК России.

В ходе карьеры Алиев помимо выступления за ряд украинских клубов в разное время играл в московском «Локомотиве» и махачкалинском «Анжи». На его счету 28 проведенных матчей за сборную Украины, в которых он забил шесть голов.

Последним клубом в карьере Алиева был «Джуниорс Шпитьки».