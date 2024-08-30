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Сегодня, 13:02

Васильев назвал Алиева животным за призыв убивать мирное население Курской области

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии «СЭ» отреагировал на призыв убивать мирное население Курской области со стороны бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева.

«Такие выпады будут, пока не закончится СВО. Просто желать смерти гражданским людям и желать убивать их — это поступок животного. Нормальный человек не может сказать такое. Понятно, что когда идут военные действия люди могут желать своим людям и военнослужащим победы, но не воевать с гражданским населением. Те, кто воюют с гражданским населением — это нацисты. Это даже не я сказал, это записано в Нюрнбергском процессе. Тех, кто уничтожал мирное население, приравнивали к нацистам. Значит, он нацист, а с ними разговор короткий — он должен быть уничтожен. Но не мирным населением, а военнослужащими. Здесь нужно стараться разграничивать. Хоть война и кровопролитное дело, но какие-никакие законы существуют», — сказал Васильев «СЭ».

Александр Алиев. Украинский футболист Алиев призвал уничтожать мирное население Курской области

В ходе карьеры Алиев помимо выступления за ряд украинских клубов в разное время играл в московском «Локомотиве» и махачкалинском «Анжи». На его счету 28 проведенных матчей за сборную Украины, в которых он забил шесть голов.

Последним клубом в карьере Алиева был «Джуниорс Шпитьки».

Денис Сафронов

Александр Алиев
Дмитрий Васильев (биатлон)
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