«Обещаем вам самые сложные условия». Фанаты киевского «Динамо» разочарованы тем, что Луческу остался в клубе

Группа фанатов киевского «Динамо» White Boys Club разочарованы тем, что информация об уходе Мирчи Луческу из клуба оказалась неправдой.

Ранее румынский специалист заявил, что покидает клуб из-за резкой реакции фанатов киевлян.

— Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл касательно возможного сотрудничества «Динамо» и Луческу, — говорится в сообщении фанатов странице в Facebook. — Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать здесь вы не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только «теплый» прием, но и самые сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова о том, что Украина и Россия — одна страна. Для нас честь, гордость и история важнее, чем деньги, кубки и медали. Мы никогда не отступимся от своих принципов и убеждений.

До выхода команды из отпуска у вас есть еще один шанс сделать правильный выбор и спокойно себе отдыхать. Точно так же такой выбор есть и у руководства «Динамо».