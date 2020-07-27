«Не могу быть в атмосфере враждебности». Луческу объяснил, почему ушел из киевского «Динамо» через 4 дня после назначения

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему принял решение покинуть клуб. Он возглавил команду четыре дня назад.

— К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с «Динамо», — приводит слова Луческу gsp.ro. — Я благодарю семью Суркис за оказанное доверие и приглашение, но я не могу быть в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы фанатов, чья поддержка так нужна команде во время матчей.

Я никогда не был трусом, я принял спортивный вызов. Доказательством служит переход из «Галатасарая» в «Бешикташ» или из «Динамо Бухарест» в «Рапид Бухарест» с болельщиками, которые находятся в серьезном соперничестве, но которые встретили меня с надеждой и распростертыми объятиями и с которыми мне удалось выиграть титулы.

Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думаю, что пришло время перемен, которые вызвали бы энтузиазм, мотивацию и вернули бы команду на тот уровень, который соответствует традициям и истории клуба.

Мой приезд в «Динамо» не имеет никакого отношения к зарплате, деньги были моей последней заботой. Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовольствие, снова войти в эту атмосферу.