Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

УЕФА планирует, что болельщики смогут посетить матч за Суперкубок

18:28
Суперкубок УЕФА. Фото UEFA.
Суперкубок УЕФА. Фото UEFA.

УЕФА принял решение допустить болельщиков на трибуны на матч за Суперкубок. Встреча должна пройти 24 сентября в Будапеште, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, что Суперкубок УЕФА разыграют между собой победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Планируется, что стадион может быть заполнен на 30 процентов.

Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир