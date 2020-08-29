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The Times: Суперкубок УЕФА может не состояться из-за ограничения въезда в Венгрию

09:34
Суперкубок УЕФА. Фото UEFA.
Суперкубок УЕФА. Фото UEFA.
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Матч за Суперкубок УЕФА который запланирован в Будапеште на 24 сентября, может не состояться из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса в Венгрии, сообщает The Times.

Ранее стало известно, что правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд в страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. В матче за Суперкубок УЕФА должны сыграть немецкая «Бавария» и испанская «Севилья», УЕФА планировал провести эту встречу со зрителями.

По информации источника, введенные венгерским правительством ограничения ставят под вопрос возможность проведения матча в Будапеште.

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