«Сити» впервые с 1991-го привез Суперкубок УЕФА в Манчестер — до этого побеждали лишь «Ливерпуль» и «Челси»

«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1 (пен 5:4).

Таким образом, «горожане» впервые привезли трофей в Манчестер с 1991 года. Тогда «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона победил «Црвену Звезду» со счетом 1:0.

После 1991-го в матче за Суперкубок УЕФА побеждали лишь «Челси» — в 1998 и 2021 году, и «Ливерпуль» — в 2001, 2005 и 2019 году.