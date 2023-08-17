«Севилья» проиграла шесть подряд матчей за Суперкубок УЕФА

«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1 (пен 5:4).

Таким образом, андалусийцы проиграли шесть матчей за трофей подряд. Испанский клуб уступил «Милану» (1:3) в 2007 году, «Реалу» (0:2) — в 2014-м, «Барселоне» (4:5) — в 2015-м, «Реалу» (2:3) — в 2016-м и «Баварии» (1:2) — в 2020-м.

Единственный раз в истории «Севилья» завоевала трофей в 2006-м, разгромив «Барселону» со счетом 3:0.