Началась продажа билетов на Суперкубок УЕФА, стадион можно будет заполнить на 30 процентов

Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Также сообщается, что стадион можно будет заполнить на 30 процентов от его вместимости. Указано, что этот матч даст понять, насколько реально возвращение болельщиков на стадионы в условиях пандемии COVID-19. Также зрители должны будут соблюдать строгие меры гигиены.

Все обладатели билетов должны:

— Соблюдать дистанцию в полтора метра от других зрителей;

— На всем периметре стадиона носить маску, которая закрывает нос и рот;

Мыть и дезинфицировать руки, когда это возможно;

— Пройти проверку температуры тела на входе (болельщики с температурой 37,8°C или выше не будут допущены на стадион);

— Уважать политику УЕФА, который обеспечит дистанцию в полтора метра между всеми сидячими местами (если билеты куплены одним заказом, то места будут размещены рядом друг с другом);

Сидеть на месте, указанном на своем билете, и не занимать другие места;

— Не должны приходить на стадион, если у них есть любой из симптомов COVID-19 (сухой кашель, высокая температура, проблемы с дыханием, головные боли, больное горло, потеря обоняния или вкусовых ощущений, тошнота или рвота, заложенность носа или насморк, понос, боли мышц или частей тела), если только что-то из вышеперечисленного не вызвано другими причинами. Обладатели билетов не должны посещать матч, если сдали положительный тест на COVID-19 в течение последних 14 дней или контактировали с кем-то, кто сдал положительный тест на COVID-19 за последние 14 дней. В этих случаях европейский футбольный союз вернет болельщикам стоимость их билетов.

Для въезда на территорию Венгрии обладатели билетов из других стран могут сдать обязательный медицинский тест прямо при пересечении границы. Им также будет необходимо предъявить билет на матч и документ, подтверждающий сдачу негативного ПРЦ-теста на SARS-CoV19 (документ на английском или венгерском языках, подтверждающий результаты молекулярно-биологического теста). Тест должен быть сдан не раньше, чем за три дня до пересечения границы Венгрии. Обладатели билетов на Суперкубок УЕФА обязаны покинуть страну через 72 часа после въезда.

Матч «Бавария» — «Севилья» состоится 24 сентября в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало в 22.00 по московскому времени.