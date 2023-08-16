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«Манчестер Сити» — «Севилья»: прямая трансляция матча Суперкубка УЕФА

«Манчестер Сити» встретится с «Севильей» в финале Суперкубка УЕФА 16 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

В среду, 16 августа, на стадионе «Георгиос Караискакис» в Афинах (Греция) победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с победителем Лиги Европы «Севильей» в финале Суперкубка УЕФА. Стартовый свисток прозвучит — в 22.00 по московскому времени. Казань должна была принять финал Суперкубка, но исполком УЕФА перенес игру из России в Грецию.

Финал в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало видеотрансляции — 21.15 по московскому времени. Текстовая трансляция матча будет доступна нашем сайте «СЭ».

Для небесно-голубых это уже второй финал турнира за последние две недели. В начале августа Суперкубок Англии разыграли «Сити» и «Арсенал». Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти удача была на стороне лондонского клуба — 4:1.

Суперкубок УЕФА.
16 авг, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Манчестер Сити
Севилья

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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