Лукашенко выразил готовность принять в Минске матч за Суперкубок УЕФА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином заявил, что республика готова принимать крупные соревнования по футболу, в том числе матч за Cуперкубок УЕФА.

— Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями, — приведены слова Лукашенко на его официальном сайте. — Поэтому если УЕФА в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, любого уровня, что касается нашего континента.

В этом году матч за Суперкубок проходил в Стамбуле, а в следующем году он будет сыгран в Порту.