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Лукашенко выразил готовность принять в Минске матч за Суперкубок УЕФА

11:37
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином заявил, что республика готова принимать крупные соревнования по футболу, в том числе матч за Cуперкубок УЕФА.

— Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями, — приведены слова Лукашенко на его официальном сайте. — Поэтому если УЕФА в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, любого уровня, что касается нашего континента.

В этом году матч за Суперкубок проходил в Стамбуле, а в следующем году он будет сыгран в Порту.

Дополнительная информация

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-prezidentom-sojuza-evropejskix-futbolnyx-assotsiatsij-aleksanderom-cheferinom-22023/

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