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Деменко объяснил, в чем шанс «Севильи» против «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА

Алина Савинова
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Бывший футболист ряда клубов РПЛ Максим Деменко считает, что у «Севильи» будут шансы против «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Многие сейчас пишут, что «Манчестер Сити» — явный фаворит, и линию букмекеры соответствующую выставляют. Но «Севилья» — такая команда, что если ей быстрый гол первой не забить, то все что угодно может произойти. Если «Манчестер Сити» забьет в первом тайме, то «Севилье» будет тяжеловато. Если этого не произойдет, то может произойти все что угодно. «Севилье» надо затянуть соперника в «кубковый» футбол. Она такие матчи умеет играть. А в одном поединке может все что угодно произойти», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.

Матч между испанской и английской командами пройдет на стадионе «Георгиос Караичкакис» в Пирее и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/16/21087698.shtml
Максим Деменко
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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Источник: в 2024 году за Суперкубок УЕФА поборются четыре клуба
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