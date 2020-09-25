Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес? после победы над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1 д.в.) признался, что всегда старается выкладываться по полной. Испанец вышел на замену и забил победный гол.

— В матчах за «Баварию» я всегда стремлюсь выкладываться на 100 процентов, что я продемонстрировал и сегодня, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Даже если выхожу на поле на 10-15 минут, стараюсь помочь команде. Сегодня моим вкладом стал забитый гол. Счастлив выиграть этот трофей во второй раз. Кстати, я ведь забивал и в 2013 году... Невероятный вечер.