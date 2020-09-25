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«Даже если выхожу на поле на 10-15 минут, стараюсь помочь команде». Хави Мартинес — о победном голе в ворота «Севильи»

01:57

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес? после победы над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1 д.в.) признался, что всегда старается выкладываться по полной. Испанец вышел на замену и забил победный гол.

— В матчах за «Баварию» я всегда стремлюсь выкладываться на 100 процентов, что я продемонстрировал и сегодня, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Даже если выхожу на поле на 10-15 минут, стараюсь помочь команде. Сегодня моим вкладом стал забитый гол. Счастлив выиграть этот трофей во второй раз. Кстати, я ведь забивал и в 2013 году... Невероятный вечер.

Бавария — Севилья

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2029141--bayern-vs-sevilla/

Суперкубок УЕФА: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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