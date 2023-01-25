«Он не заслуживает играть». Как за три года пройти путь от лучшего молодого игрока АПЛ до запасного в Турции

Деле Алли хоронит большую карьеру.

Несколько лет назад английский полузащитник Деле Алли входил в число самых перспективных футболистов мира. Он ворвался в АПЛ в 19 лет и с ходу произвел фурор. За ним охотились «Реал», «ПСЖ» и другие топ-клубы, а оценка стоимости на сайте Transfermarkt доходила до 100 миллионов евро. Сейчас Алли 26, и он запасной в чемпионате Турции. Рассказываем, как так вышло.

Деле Алли. ФК «Бешикташ»

Скамейка запасных и свист болельщиков

С 2015 года Алли провел 37 матчей за сборную Англии, но свой последний вызов в национальную команду получил еще в 2019-м. Тогда карьера Деле пошла на резкий спад, потому вопрос о том, поедет ли он на чемпионат мира в Катаре, по большому счету даже не стоял.

После окончания паузы на ЧМ в стартовом составе своего нынешнего клуба «Бешикташа» Деле появился всего один раз. Это была кубковая встреча против «Шанлыурфаспора» из третьей лиги. Уже на 29-й минуте англичанина заменили — «Бешикташ» проигрывал 0:2, а сам футболист растворился на поле. Болельщики провожали его страшным свистом. Без Алли «Бешикташ» сумел перевернуть игру, отыграть два мяча и в итоге победить 4:2. Аренда в Турции, которая должна была помочь Алли найти свою игру и спасти карьеру в АПЛ, явно идет не по плану.

«Его нынешняя форма не соответствует нашим ожиданиям с точки зрения интеграции в игру команды. Мы будем все анализировать. Я думаю, что сейчас Алли не заслуживает того, чтобы играть», — сказал тренер Шенол Гюнеш 20 января.

Деле Алли. Фото Global Look Press

Дважды лучший игрок АПЛ и финал Лиги чемпионов

А ведь не так давно Алли блистал в АПЛ и Лиге чемпионов против лучших клубов Европы. Деле дебютировал за «Тоттенхэм» в высшей лиге в сезоне-2015/16 и без раскачки начал приносить результат. В первом же сезоне он забил невероятный гол «Кристал Пэлас» — как признался потом сам, этим ударом шокировал даже себя.

По итогам того дебютного сезона Алли признали лучшим молодым игроком АПЛ. В следующем сезоне полузащитник защитил это звание, хотя в конкурентах были Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и другие крутые молодые футболисты. Алли всего за 153 матча забил 50 мячей в чемпионате Англии — в «Тоттенхэме» лишь Харри Кейн (90 игр) и Сон Хын Мин (151 игра) достигали этой цифры быстрее. А ведь Алли — не нападающий, а атакующий полузащитник. Он играл не только результативно, но и невероятно эстетично. Мягкое обращение с мячом, пластика, подключения на стандарты, поставленный дальний удар — казалось, это игрок без слабых мест.

«Когда сравниваю 21-летнего Алли с другими футболистами в мире, прихожу к выводу, что он лучший, — не скупился на комплименты тогдашний тренер «шпор» Маурисио Почеттино. — Его возраст, его форма, его голевые передачи, его голы и все остальное помогают думать именно так».

Алли был в шаге от того, чтобы вместе с «Тоттенхэмом» выиграть Лигу чемпионов. Он был частью роскошной атакующей связки с Кейном, Соном и Эриксеном, дотащившей «Тоттенхэм» до финала. Но в Мадриде на пути к трофею встал «Ливерпуль». А карьера Алли после того сезона покатилась по наклонной.

Деле Алли и Жозе Моуринью. Фото Global Look Press

Первые проблемы и уроки от Моуринью

Когда Amazon снимал фильм про «Тоттенхэм», то в интернете стало популярным видео с разговором Алли и Жозе Моуриньо. Португальский специалист рассказывал, чем отличается топ-игрок и игрок-момента. Тренер требовал от Алли больше самоотдачи и говорил, что карьера футболиста скоротечна, чтобы распыляться на глупости. Уже тогда опытный португалец заметил, что Деле дает команде меньше, чем способен.

Видимо, беседы не помогли. Через пару месяцев после личной беседы Моуриньо обвинил Алли в халатной игре в матче против «Сток Сити». Тогда англичанин на своей половине поля сыграл пяткой и привез контратаку на свои ворота. Полузащитника сразу же заменили, а «шпоры» после ухода Деле с поля сумели забить два мяча и выиграть 3:1.

«Я был зол, — негодовал после матча Моуринью. — Я считаю, что игрок на этой позиции должен связывать игру команды и создавать моменты, а не создавать проблемы своей команде».

«Единственный, кого виню в своих неудачах, — это я сам, — говорил Деле перед сезоном-2021/22. — Я должен выступать так, чтобы тренеру было сложно не выпустить меня в основе. Я не виню никого, кроме себя. Хочу полностью раскрыть свой потенциал и стать лучшей версией себя».

Но проблемы Алли накапливались одна за другой. Английские СМИ долго обсуждали конфликт между игроком и Жозе, когда Алли после замены в матче с «Лейпцигом» бросал бутсы и бутылки на скамейке запасных. Затем Деле получил дисквалификацию за шутку в Сети про коронавирус в самом начале пандемии. Перезапуститься Алли пытался Антонио Конте, но и у него ничего не вышло.

Деле Алли. Фото Global Look Press

Переход в «Эвертон» и статус запасного в команде из зоны вылета

Так из одного из самых ценных клубных активов Алли превратился в токсичного персонажа, который не приносит пользы на поле и своими выходками негативно влияет на репутацию за его пределами. Зимой 2022 года «Тоттенхэм» поставил на Деле крест — его отдали в «Эвертон», причем отдали бесплатно, заработать на сделке «шпоры» могут только бонусы. Это показательный момент — даже в «Эвертоне» на Алли боялись сделать полноценную ставку.

Транш в 20 миллионов евро «Тоттенхэм» мог получить после того, как Деле сыграл бы свой 20-й матч за «ирисок». Но этого не произошло — до конца сезона Алли лишь раз вышел в старте в футболке «Эвертона» (всего сыграл 11 матчей), и уже спустя несколько месяцев появились слухи, что клуб хочет от него избавиться. Вскоре было объявлено о годичной аренде в «Бешикташ» с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Но даже 8 миллионов сейчас кажутся переплатой за Алли. В «Бешикташе» он не может пробиться в основу, а тренер команды прямо говорит, что не может найти с игроком общий язык. «Эвертону» Деле тоже явно не нужен — клуб не хочет платить «Тоттенхэму» те 20 миллионов и давать ему сыграть за клуб больше 19 встреч. Деле Алли 26, и его карьера в тупике.