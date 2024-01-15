Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 22:35

Депортированный из Турции футболист прокомментировал возвращение в Израиль

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Антальяспора» Сагив Йехезкель прокомментировал возвращение в Израиль после депортации из Турции.

«Много всего произошло, мы поговорим об этом позже. Это лучшее чувство в мире. В мире нет ничего лучше родины. Я ждал, чтобы вернуться», — цитирует Йехезкель Kan.

14 января «Антальяспор» на своем поле принимал «Трабзонспор» в 20-м туре чемпионата Турции. Матч завершился вничью (1:1). Йехезкель, празднуя гол своей команды, указал на повязку на руке с надписью «100 дней. 7.10», отсылающей к сотому дня с начала конфликта Израиля и Палестины. Кроме того, на повязке была изображена звезда Давида.

После игры 28-летнего израильтянина задержали правоохранительные органы по обвинению в публичном разжигании вражды и ненависти.

15 января глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что футболист покинул страну.

Футбол
ФК Антальяспор
0
Читайте также
Бутырская объяснила, почему российским тренерам мешали работать на чемпионате Европы по фигурному катанию
Украинская теннисистка Свитолина высказалась о допуске россиян на Олимпиаду
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Турции задержали и допросили игрока «Башакшехира» Карцева из-за поста с призывом освободить заложников

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости