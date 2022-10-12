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12 октября, 11:13

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» рассказал о состоянии Оздоева, которому разбили нос в игре с «Фенербахче»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал о состоянии российского полузащитника Магомеда Оздоева, которому разбили нос в матче 8-го тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (4:5).

Из-за повреждения футболист был заменен на 52-й минуте встречи.

«Магомед чувствует себя хорошо. Все уже в порядке. Он будет играть на этой неделе в обычном режиме», — приводит Sport24 слова Акына.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля нынешнего года. На его счету 1 результативная передача в 8 играх.

«Фатих Карагюмрюк» проведет следующий матч 15 октября против «Хатайспора».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-12-sportdirektor-fatikh-karagyumryuk-o-travme-ozdoyeva-budet-igrat-na-etoy-nedele-v-obychnom-rezhime
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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