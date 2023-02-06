Полузащитник «Хатайаспора» Кристиан Атсу найден живым под обломками здания

Полузащитник «Хатайаспор» и экс-игрок сборной Ганы Кристиан Атсу найден живым под обломками здания в Хатае, сообщает A Bola.

Футболист немедленно доставлен в больницу — у него травма правой ноги и затрудненное дыхание.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций.

Ранее футбольный клуб «Хатайспор» сообщил, что не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу.