Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 22:55

Полузащитник «Хатайаспора» Кристиан Атсу найден живым под обломками здания

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Хатайаспор» и экс-игрок сборной Ганы Кристиан Атсу найден живым под обломками здания в Хатае, сообщает A Bola.

Футболист немедленно доставлен в больницу — у него травма правой ноги и затрудненное дыхание.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций.

Ранее футбольный клуб «Хатайспор» сообщил, что не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу.

0
Читайте также
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель Оздоева рассказал, что клуб из Саудовской Аравии предлагал футболисту серьезные деньги
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости