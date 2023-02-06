Полузащитник «Хатайаспора» Кристиан Атсу найден живым под обломками здания
Полузащитник «Хатайаспор» и экс-игрок сборной Ганы Кристиан Атсу найден живым под обломками здания в Хатае, сообщает A Bola.
Футболист немедленно доставлен в больницу — у него травма правой ноги и затрудненное дыхание.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций.
Ранее футбольный клуб «Хатайспор» сообщил, что не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу.
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