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Сегодня, 23:42

Федерация футбола Турции направит 1 миллион долларов в фонд помощи пострадавшим от землетрясения

Иван Шитик
Корреспондент
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Федерация футбола Турции направит 1 миллион долларов (20 миллионов турецких лир) в фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с разрушительным землетрясением в стране, сообщает пресс-служба организации.

Ранее турецкие футбольные клубы «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» объявили о начале кампании по оказанию помощи пострадавшим.

Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил, что проведение всех спортивных мероприятий в Турции приостановлено.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло мощное землетрясение, которое привело к масштабным разрушениям.

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