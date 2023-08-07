Оздоев попрощался с «Фатих Карагюмрюк»

Российский полузащитник Магомед Оздоев попрощался с турецким «Фатих Карагюмрюк».

«Сегодня пришло время прощаться. Хотел сказать большое спасибо руководству, тренерам, а также моим бывшим партнерам, мне будет вас всех не хватать. Спасибо болельщикам за поддержку. Я буду болеть за вас. Удачи в новом сезоне», — написал Оздоев в своих социальных сетях.

30-летний россиянин выступал за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.

Контракт Оздоева был рассчитан до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 2,2 миллиона евро.

7 августа греческий ПАОК объявил о переходе полузащитника.