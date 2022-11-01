Новый главный тренер «Бешикташа» выразил недовольство игрой Деле Алли

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш выразил недовольство выступлениями полузащитника Деле Алли.

«Сначала я не мог повлиять на игроков, теперь я могу легко достучаться до них, но мы пока не нашли общий язык с Деле Алли. Давайте не будем обсуждать его как футболиста. Скажу только, что ожидаю от него большей эффективности», — приводит слова специалиста Daily Mail.

Алли перешел из «Эвертона» в «Бешикташ» минувшим летом на правах аренды. В текущем сезоне турецкой суперлиги 26-летний хавбек сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

Шенол Гюнеш 28 октября стал главным тренером «Бешикташа».