Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 20:47

Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире за 26 миллионов евро

Нападающий «Галатасарая» Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мауро Икарди.
Фото AFP

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире, сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, 30-летний аргентинец стал владельцем машины Rolls Royce Boat Tail стоимостью 26 миллионов евро. Автомобиль, который купил Икарди, выпущен лишь в трех экземплярах, один из них принадлежит неназванному бизнесмену, разбогатевшему на добыче жемчуга, а второй — звездной паре музыкантов Jay-Z и Beyonce.

Машина укомплектована 6,5-литровым атмосферным двигателем V-12, а в салоне есть кухня и портативный холодильник для шампанского.

В сезоне-2022/23 Мауро Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды из «ПСЖ», в июле 2023 года турецкий клуб выкупил форварда у парижан. Форвард забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за клуб.

Помимо «Галатасарая» и «ПСЖ», Икарди выступал за «Сампдорию» и «Интер», а также в начале карьеры занимался в академии «Барселоны».

Мауро Икарди
Футбол
ФК Галатасарай
22
9
Читайте также
Стали известны критерии World Aquatics к российским пловцам для допуска на соревнования
Смена триколора. Юная российская теннисистка Ефремова теперь будет представлять Францию
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
Из школы №338 в Санкт-Петербурге уволилось одновременно 17 учителей
В Крыму назвали безумием украинский закон о делении полуострова
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Фенербахче» заявили об отсутствии предложений от «Спартака» по Луану Пересу
Новости
RSS RSS
Все новости