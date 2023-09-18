Монтелла является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Турции

Итальянский специалист Винченцо Монтелла может возглавить сборную Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, Федерация футбола Турции ведет переговоры с 49-летним итальянцем. Ранее сообщалось, что главный тренер турецкой сборной Штефан Кунц покинет свой пост.

Монтелла с 2021 по 2023 год возглавлял турецкий клуб «Адана Демирспор». Также он работал главным тренером «Ромы», «Фиорентины», «Сампдории», «Милана» и «Севильи».