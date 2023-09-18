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Сегодня, 05:00

Монтелла является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Турции

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский специалист Винченцо Монтелла может возглавить сборную Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, Федерация футбола Турции ведет переговоры с 49-летним итальянцем. Ранее сообщалось, что главный тренер турецкой сборной Штефан Кунц покинет свой пост.

Монтелла с 2021 по 2023 год возглавлял турецкий клуб «Адана Демирспор». Также он работал главным тренером «Ромы», «Фиорентины», «Сампдории», «Милана» и «Севильи».

Винченцо Монтелла
Сборная Турции по футболу
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