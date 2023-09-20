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Сегодня, 17:50

Кунц покинул пост главного тренера сборной Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Турецкая федерация футбола (TFF) объявила об увольнении главного тренера сборной Турции Штефана Кунца.

«После состоявшейся сегодня встречи с тренером национальной сборной Штефаном Кунцем совет директоров Федерации футбола Турции согласился расстаться с господином Кунцем на принципах доброй воли и профессионализма.

Мы хотели бы поблагодарить господина Кунца за его вклад в нашу сборную по футболу и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», – сказано в заявлении в аккаунте TFF в Twitter.

60-летний немец возглавил сборную Турции в сентябре 2021 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, в которых одержала 12 побед, трижды сыграла вничью и пять раз уступила.

С 10 очками сборная Турции занимает второе место в группе D отбора Евро-2024.

Футбол
Сборная Турции по футболу
Штефан Кунц
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