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Сегодня, 22:02

Источник: Оздоев на следующей неделе пройдет медосмотр перед переходом в ПАОК

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев на следующей неделе пройдет медосмотр перед трансфером в ПАОК, сообщает Athina984.

Ранее в СМИ появилась информация, что Оздоев согласовал трехлетний контракт с греческой командой.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за турецкую команду.

Контракт Оздоева действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 2,2 миллиона евро.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
ФК Фатих Карагюмрюк
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